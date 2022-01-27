經濟

經濟財政司：立法需時 六大賭牌料第3度延期

【明報專訊】澳門新修訂《博彩法》草案日前提交當地立法會作一般性通過後，將進入閉門細則討論階段，一般預料在會內議員將就此熱烈討論，焦點明顯落在衛星場上。經濟財政司長李偉農此前已示意，今年6月22日六大賭牌到期後或要再度延期，靜候完成修法後進行重新競投程序。

業界：衛星場或跟隨延期經營

有業界消息稱，衛星場或因此跟隨延期經營，但因應經營環境有變，在新法規下博企是否願意高價承購衛星場繼續經營成疑。

衛星場料難全數獲新牌主青睞

根據當地官員及新修訂的法規，所有在非博彩企業旗下經營的衛星場，均有3年的過渡期，安排重新由博彩企業接手。今次修例引起不少現時衛星場持有人憂慮，並擔心影響不少從業員生計，部分經營者如實德環球（0487）副主席馬浩文就曾經形容此舉「令人意外」。

有業界人士估計，隨着賭牌在今年中到期並有需要第三度延期，估計市面現有眾多衛星場尚可按照與博企之間的合作協定，繼續經營多一段時間。不過，一旦當局按新修訂法律發出新的賭牌，接收新賭牌的博企在當前經濟及經營環境欠佳之時，加上此前衛星場的經營狀况並非全部屬理想，將來是否每個衛星場均會獲博企垂青高價購入物業接手，已令人成疑。個別已停業的衛星場如希臘神話等是否復業，市場普遍觀望。

相關字詞﹕希臘神話 馬浩文 實德環球

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