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劉思明：港股隨美股受壓 個股反彈力佳

【明報專訊】美股單日轉向倒升，但仍對港股造成沽壓。恒指低位反彈未能收復10天線，情况更加似上周一指農曆新年前料有調整，因此要特別提防新春後再挫以確認中線底部。

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