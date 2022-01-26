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迪士尼後人呼籲抵制迪士尼

【明報專訊】一直推動收入平等、已故迪士尼公司創辦人之一羅伊•迪士尼（Roy Disney）的孫女阿比蓋爾•迪士尼（Abigail Disney），呼籲遊客抵制迪士尼（美：DIS），助工人爭取權益。她說：「不要把錢花給那些剝削員工的公司，如果你覺得（去迪士尼樂園）旅行不能反映你的價值觀，你真的不需要去。」

阿比蓋爾也認為迪士尼近年像「剝削員工」一樣「剝削顧客」，把「價格提升到荒謬的水平，對漢堡等收取令人難以置信的價格」。她說，這也是亞馬遜（美：AMZN）、沃爾瑪（美：WMT）和麥當勞（美：MCD）的問題，但消費者擁有比CEO更大的權力，就是「不把錢花給做錯的公司」。

迪士尼家族目前對公司持股低於3%。阿比蓋爾一直批評迪士尼普通員工的薪酬和工作條件過低，並批評前行政總裁艾格（Bob Iger）的薪酬「瘋狂」。2018年，艾格的收入是迪士尼員工工資中位數的1400倍以上。

卜戴倫作品版權售予Sony

此外，諾貝爾文學獎得主、美國殿堂級歌手卜戴倫（Bob Dylan），將所有錄音作品的版權出售給Sony Music。Billboard估計，卜戴倫的唱片價值2億美元以上，每年可產生1600萬美元收入。

（綜合報道）

[國際金融]

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