通脹4%創9年高 星突收緊貨幣政策

有效匯率區間斜率提高 坡元即升

去年10月，新加坡已收緊貨幣政策，是2018年10月以來首次。新加坡金管局通過設定政策匯率，而非利率水平來管理貨幣政策，讓坡元兌一籃子主要貨幣在政策區間內浮動。由於該國經濟主要依賴貿易，對環球通脹極為敏感。

新加坡金管局昨表示，去年10月以來，新加坡通脹前瞻進一步向上，反映了國際和國內因素的影響，在這關鍵時刻對貨幣政策立場再次實施預防性的調整是恰當的。華僑銀行財政研究與策略主管Selena Ling預計，新加坡金管局4月會再收緊政策，並形容金管局昨日舉措只是「輕微」收緊，沒有採取更激進的措施，因此沒降低對4月的收緊政策預期。

新加坡金管局預計，隨着供應限制緩解，核心通脹預計將在今年下半年趨於緩和，但通脹風險仍偏向上行。當局預期，新加坡今年核心通脹率將介乎2%至3%，高於10月預期的1%至2%。整體通脹率預計為2.5%至3.5%，之前預估區間介乎1.5%至2.5%。

澳核心通脹7年首超央行目標

近期環球通脹持續高企，昨公布的澳洲第四季核心通脹指標按年升2.6%，是2014年6月以來首次超越澳洲央行的2%至3%目標中間點，增加收緊貨幣政策的壓力。

（綜合報道）

[國際金融]