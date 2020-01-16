VMPay Asia創辦人：BNPL平台助中小微企

較多客選信用卡免息分期

他表示，平台有多種BNPL模式，較多客選用信用卡免息分期、預批一定額度的免息分期，該兩款模式都有採用的客戶佔整體客戶七成。前者是客戶用信用卡在平台分3期付款採購，VMPay會為客戶先行向供應商支付全數採購貨款，再為客戶提供靈活分期方案。後者是平台為客戶提供分期信用額度，以分期支付方式向VMPay指定合作供應商進行採購，服務免息及免手續費。

他表示，平台向合作供應商就客戶BNPL的每宗交易，視乎服務而收取介乎5%至15%佣金，客戶付了首期3天後，平台會向供應商支付扣佣後的貨款金額，合作供應商有數十家，包括營業系統、原材料、電子、營銷等，冀年底增至300家。

擬拓至台灣新加坡或大灣區

陳智浩說，平台主要以人工智能模型分析客戶的替代資料，資料可以是客戶的網上蹤迹，如社交網頁、官網，亦可以是客戶提供的POS系統數據、出貨系統數據等。

他指平台公司去年6月成立，9月推BNPL平台服務，前期投放成本有百萬元，希望年底收支平衡，之後尋求拓展業務至台灣、新加坡或大灣區，料屆時有融資計劃，冀籌集500萬美元拓展業務。