保險科技股下挫拖累 港股險守24000點

北水連續15日淨流入 累計407.54億

大市成交金額逾1464億元，科指跌2.65%，國指跌1.79%。科指成分股全線下挫，跌幅最大是汽車之家（2518），跌12.71%；另一隻成分股阿里健康（0241）跌7.01%，亦是跌幅最大藍籌。「ATMX」方面，小米（1810）及美團（3690）均跌3%，阿里巴巴（9988）跌1.93%，騰訊（0700）跌0.6%。保險股下挫，平保（2318）跌5.73%，友邦（1299）跌3.07%。匯控（0005）亦續回吐1.8%。

北水南下昨合計淨流入23.34億元，連續第15日流入，累計流入407.54億元。

晨星發表首季亞洲股票市場展望報告，預期今年中國互聯網產業的監管環境將趨於穩定，認為內地政府現允許民營企業處理其資料的情形，顯示出政府與企業之間的信任度提升，也再次確認政府致力於打造出蓬勃發展的民營企業環境承諾不變。就該產業，晨星首選包括騰訊，並將其公允價值估計值從778元上調至837元。

分析：美將加息 限制股市升幅

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，接下來兩季，市場對美國利率上升的擔憂將限制股市升幅，但隨着投資者轉為價值取向，已遭到拋售的中國股票和具備增息潛力的防禦性股票預期將相對穩健，香港和新加坡銀行股價表現隨市場可望因加息而改善。