IMF因中美政策調低全球GDP預測 籲疫苗接種率高國家 平衡限制措施與經濟

明報記者 歐陽偉昉

IMF指出，因應未來或有新變種病毒引起新經濟混亂的風險，供應鏈中斷、能源價格波動和工資上升，增加通脹和貨幣政策走勢的不確定，預期目前全球經濟前景偏向下行。

報告指出，去年下半年經濟意外轉弱，供應鏈問題持續，新冠病毒Omicron變種增加活動限制，拖累經濟復蘇步伐，預期不利因素在今年上半年仍會出現，但在第二季開始減退。

中國清零政策影響消費

IMF預期中國經濟今年經濟增長為4.8%，較去年10月的預測降0.8個百分點，反映清零政策限制出行，影響消費支出。另外，亦反映中國房地產商因財務問題減少相關投資。IMF基本預期，中國房地產去槓桿控風險持續，今年相關投資會明顯放緩，若情况加劇令負債問題蔓延至銀行和其他金融機構，其他經濟的信貸將被迫縮減，進而影響投資和消費。

指美國過早退出寬鬆幣策

美國是另一個拖慢全球經濟增長的源頭，IMF預期該國今年增長為4%，較上次預期降1.2個百分點，主要反映過早退出貨幣寬鬆政策、基建法案或不獲國會通過及供應鏈持續短缺。IMF同時預計今年發達經濟體通脹為3.9%，較10月預期低1.6個百分點，主要由於供應鏈受阻持續。

IMF指，目前高收入國家已有七成人完成疫苗接種，但全球仍有86個國家的接種率低於IMF的40%目標，這86個國家代表全球27%人口，報告因此呼籲各國加強合作以提高全球接種率。此外，IMF提示對新冠病毒免疫水平較高的國家，需要在新症增加和防疫政策對經濟造成損害之間，小心地作出平衡；亦同時呼籲政策制訂者，不要懲罰發現新變種病毒的國家，以免妨礙及時披露。

資金料流向發達經濟體 新興市場貨幣受壓

貨幣政策方面，IMF指發達經濟體提高利率，對新興市場構成挑戰，資金流向利率更高的市場對新興市場貨幣匯率帶來下行壓力，一旦新興市場同步收緊貨幣政策則會增加獲得信貸難度。對比2013年上一個緊縮周期，新興市場整體儲備和經常帳較佳，不過不少國家債務有更高負債，金融系統仍然脆弱。