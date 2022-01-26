傳中央禁持學校資產 上市公司：沒聽聞 教育股價急挫 沽空額增

明報記者 陳偉燊

據本報獲得該封匿名信，內容提到教育部及各個省份的教育廳早前舉行閉門會議，與所有非教育培訓類的香港和美國上市學校教育股主要負責人約談，並列出會議紀要（表1），直指要隔斷境外資本市場及境內學校所有聯繫，但凡透過可變利益實體（VIE）持股均不合法，亦不許收購學校資產及隨意加學費。信件稱新法規會在近期公布，在紀要中段更附加一句：「新規將對這些上市公司產生重大不利影響。境外的上市公司會變成一間類空殼公司。其價值將幾乎歸零。」

公司否認被約談

受有關函件內容影響，原本弱勢的教育股昨日再受壓（表2），多隻股份跌幅超過一成，當中焦點集中在高等教育股上。跌幅最大的希望教育（1765）急插17.5%；龍頭股中教（0839）亦罕見跌13.08%，以過去10個交易日紀錄計，不少教育股更累計下跌兩至三成。

教育股沽空亦明顯增加，中教昨日沽空多達383萬股，比周一的36.3萬股大增9.55倍。宇華單日沽空倉位更自1月10日起由334萬股，逐日遞增至昨日的985萬股。

管理層質疑造市籲調查

有被匿名信點名的教育股高層接受本報查詢時稱，消息已在市場流傳一至兩個星期，他表示曾與集團大股東討論，認為匿名信與他們慣常所見的監管機構文件格式不同。他估計，近日股價受壓與匿名信流傳有關，估計或有人借此沽空獲利。他又稱，近日沒有聽過有新政策推出、公司高層亦沒有被約談，現時業務運作如常。

至於另一在港上市的教育股高層亦認為，有別過往市場熟知沽空機構公開發表報告的做法，今次事件或有人改向分析員、基金經理「埋手」發放匿名信，形容手法是「變本加厲」。他質疑事件涉及造市行為，指有人發放匿名信的同時，相關股份沽空明顯增加，呼籲香港監管機構需要跟進調查。他強調，公司常與教育部門溝通，不會如信中所指無故被約談。他又估計，信件內容原來版本應是針對此前有政策指將限制K9義務教育，但有人將內容修改後，改為用於狙擊高等教育股。