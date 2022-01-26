揚海特色戶逼1.4億雙破頂

上述單位為第1A座32樓A室，為頂層特色戶，4房雙套連雙儲物室設計，實用面積1848方呎，同層附設305方呎平台及1371方呎天台，以近1.39億元透過招標售出，實呎75,216元。項目對上成交價及呎價紀錄於去年9月創下，項目1B座29樓A室，實用1420方呎，標準4房戶間隔，成交價達8520萬元，實呎6萬元，新紀錄較舊紀錄推高25%。

MONACO MARINE料貴1期一成

多個新盤部署虎年後推盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下啟德MONACO MARINE，提供599伙，早前已獲批預售，預計農曆新年後上載樓書，首張價單將涉及項目兩成單位、即約112伙，當中包括3房連套房單位。他補充，MONACO MARINE以2房單位為主，另有三成3房戶、兩成1房戶，當中3房單位大多享海景。他指MONACO ONE平均成交呎價約2.51萬元，料MONACO MARINE首批價錢較1期有約一成加幅。同系藍田KOKO HILLS部署本周六開售新一批97伙，當中包括15伙招標，另82伙以價單發售。

恒地21盤送最高88,888元新春利市

此外，恒地（0012）與市建局合作的長沙灣映築，將於明日次輪銷售68伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，計劃農曆新年後推出項目特色戶招標。集團另一焦點盤紅磡黃埔街重建項目，預計今年次季先推第一期。恒地營業（一）部亦推出新春置業優惠，於本月29日至2月28日購入屯門帝御系列、鰂魚涌君豪峰、紅磡啟岸等10個新盤單位，可獲價值8888至88,888元的新春大利市。另外，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，該部門亦推出新春置業優惠，於上述日期購入鴨脷洲逸南、筲箕灣道The HOLBORN、西營盤藝里坊系列等11個新盤，可獲價值12,888至58,888元的新春大利市。

[香港地產]