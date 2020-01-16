加路連山道地王 獲6行綠色貸款130億

發展商公布，與6間主要銀行簽訂一筆129.51億元的5年期有抵押定期貸款融資，有份參與之銀行包括中銀香港（2388）、中國建行（0939）香港分行、星展（香港） 、匯豐、恒生（0011）及中國工商銀行（亞洲），當中匯豐提供26億元貸款、恒生提供18.51億元貸款，該貸款年利率為HIBOR加0.75厘。

希慎華懋去年近198億奪地

希慎公布，貸款分兩部分，第一部分79.11億元定期貸款，為該土地已付地價的最高40%或地皮公開市值的最高40%進行再融資，於融資協議日期起3個月內作一次過提取，第二部分涉50.4億元，為該項目建築成本及相關專業費用的最高80%進行融資或再融資，於融資協議日期起至相關最終到期日前一個月內分多次提取。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，透過這次貸款，希慎在可持續金融的發展達到另一里程碑，對於加路連山道項目，希慎鼓勵租戶在室內設計和經營運作上達致高度的可持續發展標準，令項目成為集團與客戶簽訂綠色租約的完美契機。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興則指，這是華懋第三筆綠色融資，集團與希慎有著共同信念，以取得最高綠色建築標準為目標，相信加路連山道項目可成為領導市場的可持續發展項目。

[香港地產]