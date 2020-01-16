九華徑燒烤場連鄰地 申建逾6000伙 相當近半個美孚新邨 遠東酒店申建伙數較26年前倍升

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，遠東酒店申請地點位於九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，位於荔欣苑以北的九華徑，範圍包括被指無牌經營18年的九華徑燒烤場，整個申請改劃地皮面積約52萬方呎，當中包括24.09萬方呎的政府土地，申請人擬以5倍地積比率發展，興建14幢31至35層（不包括2層地庫）高住宅大樓連附屬設施，提供6053個住宅單位，涵蓋1房至3房戶，單位總數相當於近半個美孚新邨。另外，項目發展計劃的早期階段將提供一所6個課室的幼稚園，整個項目總樓面高達259.97萬方呎。

96年曾批建206萬呎樓面 涉2520伙

遠東酒店申請文件並沒有透露持有多少地皮，根據該集團年報，集團在荔枝角測量約份第4持有約26.55萬方呎的農地，據悉部分用地屬早年荔園的一部分，有關土地在26年前、即1996年已獲批出發展許可，獲准興建2520個單位，涉206.38萬方呎樓面，惟有關規劃許可已失效，因此遠東酒店再提交新發展方案，計劃興建14幢最多35層高的住宅大樓，共6053個單位，較26年前發展方案增加3533伙或1.4倍。

預計2028年先提供2983伙

值得留意，遠東酒店早在1990年代涉足地產發展，1997至1998年間伙長實（1113）聯手發展荔枝角荔園重建住宅項目，即現時的盈暉臺，當時仍在世的遠東集團主席邱德根曾透露，盈暉臺屬項目重建的第1期，涉約690伙，投資額達13億至14億元，而第2及第3期將會隨後發展；惟事隔多年，第2及3期至今仍未發展。申請人表示，擬議項目將會按照現有的土地業權分佈分期發展，早期階段可適時由申請人落實，預計可於2028年先提供約2983個單位。

邱德根90年代指荔園2至3期隨後發展

另外，華懋上月以13.68億元、每方呎樓面地價6051元投得的大埔滘住宅地，地政總署昨公布，餘下7份標書出價，出價由4億至約13.1億元，每呎樓面地價1769至5811元，即華懋出價僅高於次標5420萬元或4%。上述地皮面積約15萬方呎，最高可建樓面約22.6萬方呎，據賣地章程顯示，中標發展商須負責興建及預留通道，給予地皮內的數幢村屋及私人地段使用。

[香港地產]