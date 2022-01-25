恆大‧珺瓏灣推13伙新春前招標

此外，新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Milano，亦於本周五早上10時起，以招標形式推售2伙特色戶、當日晚上7時截標；單位包括31B座12樓A室，實用992方呎、連101方呎平台及992方呎天台；另31B座12樓B室，實用1003方呎、連111方呎平台及1003方呎天台，兩伙均屬3房連物房設計。

一手昨沽15伙 YOHO Hub佔兩伙

新地同系屯門御海灣II，本周六（29日）亦新一輪以先到先得形式發售10伙，折實均呎20,483元；是次推售的10伙分布於第1座，實用255至501方呎、屬開放式至3房戶，折實價約497.25萬至1079.65萬元；御海灣II近日銷情不俗，如剛過去周末兩日就售出9伙、吸金逾6574萬元。

綜合市場資訊，新盤市場昨日錄約15宗成交，當中新地元朗站上蓋The YOHO Hub，連沽兩伙，包括2座29樓D室、2座27樓F室，實用分別487及459方呎，同屬2房間隔，成交價分別1070萬及988萬餘元、實呎逾2.19萬及2.15萬元。