黃竹坑LANDMARK SOUTH呎租叫30元

發展商表示，LANDMARK SOUTH將於今年次季落成，項目現正招租，整幢物業樓高31層，總樓面256,957方呎，集甲級辦公室、零售、餐飲、藝術與創意社區於一身，其中寫字樓樓面約21.8萬方呎，寫字樓單位面積1497至14,005方呎；零售舖位面積則11,823至38,735方呎，首批租戶預計今年第三季進駐。項目8樓設有9000方呎空中花園，同時設有4100方呎室內綠化空間，另香港藝術發展局亦將進駐LANDMARK SOUTH設立其永久辦事處，並開設及營運一個約5000方呎的全新藝術展覽/演空間、一個藝術資訊中心及約28間藝術工作室。

資料顯示，由信和及帝國於2016年以25.28億元投得上述項目地皮，每方呎樓面地價約8872元，較市場估值高至少一成，賣地條款限定，中標者需代政府興建藝術中心等，約佔10%樓面面積，政府日後將以2.95億元回購。

DAN 6低層408萬沽

3年升值45%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，項目將與集團旗下在區內住宅發展，包括港島南岸2期揚海及4期住宅項目，還有即將開始試業的富麗敦海洋公園酒店產生協同效應。帝國集團執行董事姚志偉則稱，隨着港鐵港島南線通車後，將會帶動黃竹坑商貿需求，並相信疫情過後優質商廈需求必會有強勁反彈。

另資料顯示，荃灣新式工廈項目DAN6一個面積約490方呎的低層G單位，本月初以408萬元售出，呎價8327元。原業主2018年12月以280萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利128萬元或45%。資料顯示，該單位之一手業主，早於2013年以368萬元購入，至2018年以280萬元售出，當時帳面蝕88萬元或近24%離場。