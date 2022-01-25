樓市暢旺 中原美聯疫下發花紅

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，中原地產去年佣金營業額達54億元，創出公司新高紀錄，其中住宅部佔46.8億元，兩者皆創公司歷史新高，分別較2020年升22%及20%。此外，工商舖市道去年迅速復蘇，營業額較2020年升53%，錄5.87億元。去年全年中原地產全線後勤獲發花紅1.63個月，主任級2.44個月，為2018年以來3年新高，而今年中原地產全線後勤可獲加薪3%。

美聯（1200）集團副主席黃靜怡則表示，向旗下香港所有業務部門的後勤及前線文職員工，派發去年下半年花紅，以回饋員工的努力。美聯旗下表現達標者可享0.25個月花紅，全年平均派發1.7個月，累計全年最高派發2.4月；美聯工商舖則派發0.35個月花紅，全年平均派發1.35個月，全年最高派發1.95個月。黃又表示，去年樓市重新出發，當中美聯物業本港市場佔有率上升，而美聯工商舖早前已發「盈喜」，逆市獲利豐。