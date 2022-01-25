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2022年1月25日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
員工要檢疫 國泰每月燒錢增至15億 分析料上半年仍受壓 去年全年蝕最多61億
投資推廣署去年創3000職 較前年大減逾半
整頓大科企後 內地重新關注「小巨人」
世茂售廣州亞運城套現14億 紓財務壓力
途虎養車赴港申上市 擬集資逾23.4億
主席遭內地立案調查 華寶股價曾瀉76%
基金愛股變沽空機構目標 華寶股價弱
中美息差收窄 人幣仍近4年高 分析：人幣助分散風險 回調幅度微
觀望儲局會議 「ATMXJ」全線跌
雲頂正副CEO辭職
匯達沽八達通股份
美俄緊張升級 道指挫700點 高盛：儲局今年或加息7次 至通脹受控
比特幣曾跌穿3.3萬美元 虛幣市場1天蒸發1萬億
激進投資者佩爾茨基金 增持聯合利華 股價升8%
張兆聰：新經濟A股反彈 小鵬理想可小注
何民傑：全民強檢 香港未具條件
劉宇亮：伙拍京東騰訊 中環控股具潛力
薛偉傑：國產客機ARJ21首出口 靠中資入股「帶挈」
技術取勝：贛鋒鋰業須破130元
劉思明：新春利消費股 安踏上升動力增
周顯：政府遏通脹 失敗居多
湯文亮：寧救倉鼠 卻捨棄父母
龐寶林：得ESG得天下 失ESG失天下
DOWNTOWN 38額印鬆綁沽 賺一成半 疫情升溫 本月4屋苑二手放盤暫逾180個
樓市暢旺 中原美聯疫下發花紅
君爵堡1.18億易手 買家豪付3540萬辣稅入市
黃竹坑LANDMARK SOUTH呎租叫30元
恆大‧珺瓏灣推13伙新春前招標
福佬村道銀主舖劈近千萬沽
周顯：政府遏通脹 失敗居多
【明報專訊】有讀者問我﹕「你曾說美國一定會救貨幣，收水遏通脹，咁將來美國通脹的問題是否就可以解決？美國平民將會面對甚麼通脹？」
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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