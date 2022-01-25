劉宇亮：伙拍京東騰訊 中環控股具潛力

伙京東買地建物流中心

中環控股將借助京東在金融服務、智慧物流研發、物流總部孵化、雲商、雲倉、農村電商、冷鏈及孵化配套的優勢，以數碼化轉型加速現代化水平。

在去年11月下旬，中環控股集團與京東集團旗下子集團京東智能產業發展集團達成戰略合作協議，在物流倉儲開發、產業地產開發、文化旅遊、康養農業、大健康、新基建及創新業務開發運營等領域展開深度合作，攜手拓展華東區域等內地市場。

與騰訊雲訂立數字生態合作協議

而去年7月下旬，和騰訊雲訂立數字生態合作協議，有效期至2024年6月30日。雙方合作打造農產品及健康產品的溯源平台，將整合騰訊雲、政府及合作機構的資源，結合當地特色資源與政策，建設信息可靠、運行高效、責任明確、操作簡便、技術先進的追溯體系。打造大數據示範應用平台、農業及健康宏觀分析模型、AI種植模型、農產品及健康產品質量安全分析模型。通過精準營銷、產品反饋優化、供應鏈管控等方式，幫助企業實現開源節流，助地方產業經濟轉型升級，支撐當地產業發展，可見中環控股與龍頭科技企業關係十分密切，具增長潛力。

中環控股股價近期在9至11元水平整固，其10、20、50、100、250天移動平均線整齊向上排列，圖表上屬最好的型態。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]