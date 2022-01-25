激進投資者佩爾茨基金 增持聯合利華 股價升8%

聯合利華此前尋求以500億鎊（約5269億港元）收購葛蘭素史克（英：GSK）的消費者保健品業務失敗，令股價受壓，正面臨投資者要求它制定新政策路線。

部分市場人士質疑，聯合利華對葛蘭素史克的業務開價過高，認為它應側重於扭轉現有業務，而不是斥巨資開展新業務。在新冠疫情期間，聯合利華在衛生和包裝食品等領域的表現遜於部分對手，且已有一段時間未推出重磅新產品。

據稱，佩爾茨去年8月離開另一消費品巨頭寶潔（美：PG）的董事會後，就將注意力轉向聯合利華。自寶潔於2018年按佩爾茨的要求精簡架構，其股價顯著上升。 佩爾茨旗下的Trian曾推動百事（PepsiCo）（美：PEP）、法國食品集團達能（Danone）（法：BN）等進行改革。券商Jefferies預計，佩爾茨可能會建議聯合利華將低增長的食品業務，與家庭和個人護理業務分拆。不計股息回報，聯合利華股價在過去一年跌17.7%。

Peloton被要求解僱行政總裁

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，有「健身界Netflix」之稱的居家健身器材品牌Peloton（美：PTON），遭激進投資者Blackwells Capital要求解僱行政總裁弗利（John Foley），並尋求將該公司出售。受業務增長放緩影響，該公司股價較去年初高位跌逾80%。疫情期間「宅經濟」興起，大量顧客訂購Peloton的網上健身課程及鍛煉設備，惟目前其股價已跌穿2019年9月的每股29美元招股價。

（綜合報道）

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