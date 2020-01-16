美俄緊張升級 道指挫700點 高盛：儲局今年或加息7次 至通脹受控

聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，料投資者按兵不動，但將從中尋找聯儲局今年加息步伐的線索。高盛經濟學家梅里克（David Mericle，圖 ）表示，雖然高盛的基準預測，是聯儲局今年將在3月、6月、9月及12月，合共加息4次，但聯儲局也有可能在3月起的每次議息會議加息四分之一厘，令今年加息次數增至7次，直至通脹急升的局面扭轉。

市場估加息4次機率達85%

利率期貨數據顯示，交易商預期聯儲局3月加息的概率達95%，而今年加息4次的機率達85%，加息5次機率也達到六成。受避險情緒及加息預期影響，美匯指數昨升穿96，拖累國際油價跌逾1%。布蘭特期油午夜前跌穿每桶87美元，紐約期油則跌穿每桶84美元。

美匯升穿96 油價挫逾1%

聯儲局重視的通脹指標——12月核心個人消費支出（PCE）物價指數將於周五公布，將預示聯儲局未來的收緊貨幣政策步伐。梅里克稱，新冠變種病毒Omicron加劇了供需失衡，推動物價上漲，可能推動聯儲局加快加息步伐。此外，工資增長持續高企，尤其是在低收入的職位，也推動通脹攀升。

梅里克又預期，聯儲局可能提前至5月開始縮減資產負債表，而高盛原先估計將在7月開始，每月「縮表」的幅度將為1000億美元，過程可能持續兩年或兩年半，最終資產負債表規模將縮減至6.1萬億至6.5萬億美元。

服務製造業PMI年半低

在聯儲局準備收緊貨幣政策之際，歐美經濟的增長動力有所放慢。受Omicron的疫情影響，美國1月Markit服務業PMI初值降至50.9，增速是2020年7月以來最慢。製造業PMI初值則降至57.7，是2020年10月份以來低位。綜合PMI初值降至50.8，創2020年7月以來新低。歐元區1月Markit服務業PMI初值由53.1降至51.2，而綜合PMI初值由53.3跌至52.4，兩者均遜於分析師預期。

此外，受交通、能源及食物的價格升幅影響，新加坡通脹刷新接近9年高位。上月的新加坡消費者物價指數（CPI）按年升4%，是2013年2月以來最高，增加了新加坡金管局（MAS）4月收緊貨幣政策的壓力。

（綜合報道）

[國際金融]