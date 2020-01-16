經濟

雲頂正副CEO辭職

【明報專訊】早前申請臨時清盤的雲頂香港（0678）主席及副總裁雙雙辭任。公司昨日發通告表示，丹斯里林國泰已辭去公司主席兼行政總裁及執董職務，區福耀亦辭去公司副行政總裁兼集團總裁及執董職務，於上周五（21日）起生效；此外，外地媒體報道，公司旗下美國郵輪涉拖欠燃料費460萬美元（3588萬港元）。

雲頂香港於上周二（18日）開市前停牌，停牌前股價報0.415元。當日公告表示擬申請清盤，同時其3名獨立非執行董事史亞倫、林懷漢及陳和瑜即日起辭任，又指向德國法院申索要求向梅前州提取8800萬美元（6.8億港元）融資遭拒絕。公司已於上周四（20日）委任臨時清盤人。

同系水晶合韻號欠780萬元燃料費

綜合外電及外國媒體報道，雲頂香港附屬公司水晶郵輪旗下遠航海洋郵輪「水晶合韻號」（Crystal Symphony）自去年起拖欠逾100萬美元燃料費，連同其他同系郵輪共拖欠燃料供應商Pennisula Petroleum約460萬美元，加上後者亦有向水晶郵輪提供補給，未獲支付欠款，因此採取法律行動。美國邁亞密法院發出扣留令，凡有關船隻駛抵美國水域後，將扣押及搜船，用以抵償120萬美元的積欠燃料費用，水晶郵輪亦因此安排在航中的「水晶合韻號」由原定抵達佛羅里達州，轉駛往巴哈馬比米尼；報道又稱，包括水晶郵輪及其同系公司麗星郵輪，均有違反合約。

相關字詞﹕臨時清盤人 林國泰 雲頂香港

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