雲頂香港於上周二（18日）開市前停牌，停牌前股價報0.415元。當日公告表示擬申請清盤，同時其3名獨立非執行董事史亞倫、林懷漢及陳和瑜即日起辭任，又指向德國法院申索要求向梅前州提取8800萬美元（6.8億港元）融資遭拒絕。公司已於上周四（20日）委任臨時清盤人。

同系水晶合韻號欠780萬元燃料費

綜合外電及外國媒體報道，雲頂香港附屬公司水晶郵輪旗下遠航海洋郵輪「水晶合韻號」（Crystal Symphony）自去年起拖欠逾100萬美元燃料費，連同其他同系郵輪共拖欠燃料供應商Pennisula Petroleum約460萬美元，加上後者亦有向水晶郵輪提供補給，未獲支付欠款，因此採取法律行動。美國邁亞密法院發出扣留令，凡有關船隻駛抵美國水域後，將扣押及搜船，用以抵償120萬美元的積欠燃料費用，水晶郵輪亦因此安排在航中的「水晶合韻號」由原定抵達佛羅里達州，轉駛往巴哈馬比米尼；報道又稱，包括水晶郵輪及其同系公司麗星郵輪，均有違反合約。