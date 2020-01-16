觀望儲局會議 「ATMXJ」全線跌

昨日大市成交金額1243億元。國指跌1.47%，科指跌2.84%。科指成分股除ASM太平洋（0522）微升0.12%外，都全部下跌，以嗶哩嗶哩（9626）跌幅最大，跌8.48%。網易（9999）跌7.46%，亦是跌幅最大藍籌。阿里巴巴、京東（9618）、小米（1810）分別跌6.29%、5.55%、3.81%。美團跌2.19%，騰訊跌1.1%。

中移動獲母企增持A股升逾2%

中移動（0941）獲母公司增持A股，稱年內將共增持介乎30億至50億元人民幣，昨股價揚2.05%，另一中資電訊股聯通（0762）亦升1.49%。本地銀行及多隻內銀股靠穩，匯控微升0.09%，建行（0939）、中行（3988）升近0.7%，工行（1398）升0.43%。

北水連續14日流入

昨日北水南下合計淨流入26.69億元，較上日增約31%，連續第14日流入，累計流入384.2億元，美團獲最多淨北水，規模7.24億元，中移動、騰訊分別獲6.2億元、5.02億元淨流入。南水北上合計淨流入34.52億元人民幣，較上日少逾60%，連續第7日流入，累計流入329.31億元人民幣。A股方面，滬指升0.04%，深證成指升0.37%，滬深300升0.16%。