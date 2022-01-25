中美息差收窄 人幣仍近4年高 分析：人幣助分散風險 回調幅度微

明報記者 歐陽偉昉

人民幣中間價昨報6.3411，較上周五升81點子（1元等於1萬點子），創逾3年半新高。美匯指數昨升0.33%再次接近96點，但無阻人民幣上升，截至昨晚8時在岸價報6.3254，較上日升131點子，離岸價升107點至6.3279，皆為2018年5月以來高位。

美俄趨緊張 對華關係或緩

華僑銀行經濟師謝棟銘表示，超預期的貨幣寬鬆並未阻止人民幣進一步走強，除了與農曆新年前的季節性結匯需求外，也有貿易順差和外資持續流入的支持。在此輪美國加息周期，人民幣可能成為少數可以提供風險分散的貨幣。

中國去年12月貿易順差錄944.6億美元的紀錄新高，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，出口強勁短期支持人民幣。美國貿易代表戴琪去年10月表示會就將部分中國進口產品排除在美國懲罰款關稅徵求公眾意見，近日有140名國會議員聯署要求重啟免除關稅程序和擴大適用範圍，市場期望美俄關係轉趨緊張，美國會緩和對華關係，亦利好人民幣走勢。

去年底以來中美貨幣政策走勢相反，盧楚仁認為雖對人民幣有一定的不利，但要阻止人民幣升勢始終要視乎監管當局意願，他傾向當人民幣升值太多，人民銀行會表態保持匯率穩定。

中金：本周人幣料6.34上落

中金則在報告指出，支持人民幣走勢因素還有亞洲疫情回升，令區內國家復工率小有回落，延後分流中國出口訂單。聯儲局在本港時間27日凌晨完成議息，中金指市場焦點落在聯儲局對3月加息和未來縮表的取態，本周人民幣走勢會較受美元影響，預期人民幣將圍繞6.34波動。