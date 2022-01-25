途虎養車赴港申上市 擬集資逾23.4億

【明報專訊】騰訊（0700）有份持股、中國一體化汽車服務平台途虎養車已向港交所（0388）遞交上市申請，高盛、中金、美銀證券及瑞銀為聯席保薦人。據早前外媒報道，途虎養車計劃由美國轉到香港上市，擬集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），原因是內地就數據安全問題打擊科企海外上市，加上美國監管機構要求更多的風險披露。
採不同股權架構 騰訊為最大外部股東
途虎養車將採用不同股權架構（WVR）上市，據初步招股書顯示，騰訊為途虎養車最大外部股東，持有該股約3037.8萬股A類股份，佔總股本的21.28%；其餘大股東包括知名投資機構愉悅資本、紅杉中國和方源資本，分別佔9.85%、5.49%和5.98%。途虎養車首席執行官兼執行董事陳敏則為其控股股東，持有全部B類股份。
去年首三季淨虧損44億人民幣
途虎養車目前仍未盈利，2021年前三季度，集團淨虧損44.4億元（人民幣，下同），2020年同期則虧27.2億元；2019年和2020年淨虧損分別達34.3億及39.3億元。截至2021年9月底，集團旗艦應用程序「途虎養車」和線上界面擁有7280萬註冊用戶，月活躍用戶達到1000萬；截至2021年9月底止12個月，途虎養車擁有1390萬交易用戶，按年增逾35%。
途虎養車集資所得將提升供應鏈能力、提升數據分析技術以提高營運效率、擴大門店網絡和加盟商基礎、向新能源汽車車主提供汽車服務相關的投資及營運資金等。