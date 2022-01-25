途虎養車赴港申上市 擬集資逾23.4億

採不同股權架構 騰訊為最大外部股東

途虎養車將採用不同股權架構（WVR）上市，據初步招股書顯示，騰訊為途虎養車最大外部股東，持有該股約3037.8萬股A類股份，佔總股本的21.28%；其餘大股東包括知名投資機構愉悅資本、紅杉中國和方源資本，分別佔9.85%、5.49%和5.98%。途虎養車首席執行官兼執行董事陳敏則為其控股股東，持有全部B類股份。

去年首三季淨虧損44億人民幣

途虎養車目前仍未盈利，2021年前三季度，集團淨虧損44.4億元（人民幣，下同），2020年同期則虧27.2億元；2019年和2020年淨虧損分別達34.3億及39.3億元。截至2021年9月底，集團旗艦應用程序「途虎養車」和線上界面擁有7280萬註冊用戶，月活躍用戶達到1000萬；截至2021年9月底止12個月，途虎養車擁有1390萬交易用戶，按年增逾35%。

途虎養車集資所得將提升供應鏈能力、提升數據分析技術以提高營運效率、擴大門店網絡和加盟商基礎、向新能源汽車車主提供汽車服務相關的投資及營運資金等。

（新股）