世茂售廣州亞運城套現14億 紓財務壓力

買方中海外將持項目逾七成股權

世茂股價昨早段最多升6.8%後回落，全日僅升0.2%。廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，為2010年亞洲運動會的一項大型工程項目，由碧桂園（2007）、世茂、雅居樂、中海外分別持有26.67%、26.67%、26.66%及20%股權。

內地媒體財聯社引述消息人士報道，深陷債務困境的世茂計劃出售廣州亞運城項目股權予中海地產。世茂早前亦套現紓財務壓力，公司上周五公布以10.6億元人民幣出售旗下全資附屬上海世茂置業發展的全部股權，預計交易將錄得2.7億元人民幣收益，將所得款項90%用於降低負債。

中國房地產政策有放寬的迹象，央企對資金緊絀的民營開發商伸出援手，曾於去年傳出中國監管機構鼓勵優質企業按市場化原則，加大房地產項目兼併收購，以紓緩內房債務持續惡化的情况。雅居樂在昨日開市前發公告稱，悉售廣州亞運城項目股權予中海外，預期於交易完成後，雅居樂將錄得估計收益近7億元人民幣。

此外，據財聯社引述工商登記資料報道，陷入財困的融創中國（1918）將所持溫洲「江山雲起」項目股權售予合作方德信中國（2019）。融創股價昨日向下，收市挫5.9%。