整頓大科企後 內地重新關注「小巨人」

成「政府認可」標準 公司不受監管處罰

中央在過去20餘年很大程度上遵循矽谷的發展模式，允許內地企業在「幾乎沒有政府監督」下發展，造就電商先驅阿里、社交媒體巨頭騰訊、短片平台「抖音」母企字節跳動等公司高速發展。不過隨着中央近年連環向科企揮出監管「重拳」，意味科技行業必須重新調整，以符合政府最新發展方針。

報道指出，因應中央大舉整頓科企，能否被列入「小巨人」名單變相成為內地科企的一個「標準」，評估公司「是否獲得內地政府認可」，讓投資者和員工了解到未來「可能不會受到監管處罰」，減低對公司的憂慮。風投公司「創新工場」創始人、曾投資多家大型科企的李開復指，成為「小巨人」對初創公司是「一種補貼、一種肯定、一種榮譽、一種認可」。

國家工信部於2018年開展首批專精特新「小巨人」企業，鎖定機器人、量子計算和半導體等具有戰略意義的領域進行培育。截至去年11月公布的資料，內地已有4762家「小巨人」，其中大多屬半導體、機械和醫藥行業。據悉，「小巨人」多數可以獲得中央或省級政府的豐厚獎勵，包括減稅、貸款優惠及有利的人才引進政策。

國家工信部中小企業局局長梁志峰昨稱，今年內將出台《「專精特新」中小企業認定和培育辦法》及《「專精特新小巨人」企業認定和培育辦法》，同時擬新培育約3000家「小巨人」企業，不但帶動各省加大「專精特新」中小企業培育力度，亦會更加注重支持企業數字化綠色化轉型發展。