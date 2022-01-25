員工要檢疫 國泰每月燒錢增至15億 分析料上半年仍受壓 去年全年蝕最多61億

明報記者 陳麗歡

港府在12月底前宣布，收緊駐港機組人員的檢疫安排，貨機機組人員由原本家居健康監察，收緊至首3日須在檢疫酒店隔離，其後再將3日延長至7日，該有關措施於今年開始實施。國泰行政總裁鄧健榮表示，港府進一步收緊旅遊限制及機組人員的檢疫要求，影響國泰的客運及貨運運力，預料今年1月，僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。鄧健榮又表示，據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運燒錢將為10億至15億元。

去年7至10月曾近營運收支平衡

國泰於去年7月時表示，預計下半年每月的燒錢將減少至不到10億元，其後於11月曾表示，7至10月期間，在營運現金方面已達致接近收支平衡，主要得益於需求強勁的貨運業務。交銀國際航空分析員徐涵博表示，若以國泰去年下半年平均每月燒錢約10億元水平，該營運模式預計可令國泰維持一段很長的時間，但現時增加燒錢，主要用在檢疫措施的支出，明顯增加國泰現金流壓力，預計國泰每月燒錢10億至15億元水平，至6月之前都會維持。

收入支柱 貨運運力跌至兩成

貨運運力方面，國泰由去年下半年運作相當於疫情前約70%減至20%。徐涵博表示，這無疑對國泰造成「非常不利影響」，因為自疫情後，貨運已成為國泰重要收入來源，目前只能觀望疫情走勢，對未來貨運情况的影響。

國泰又稱，正採納增加機組人員資源的應對措施，估計可讓每月較現時額外增加約5%的貨運運力。徐涵博稱，這可能與國泰剛完成客機改裝成貨機的時機脗合，因為將客機改裝成貨機需時約兩年時間，現時亦正處於全球疫情開始初期的兩周年。

股價仍穩 分析：已反映Omicron疫情

國泰股價自2020年疫情後開始下行，低位在5元附近，去年初以來回升不少，曾升至近8元，昨日收報6.59元。徐涵博表示，航空股目前仍屬需要迴避的板塊，因為難判斷全球疫情好轉的時間點。至於國泰股價未明顯受本港Omicron疫情打擊，主要因為市場猜定變種病毒擴散，目前股價已反映其影響，而且目前國泰股價正位於低位。