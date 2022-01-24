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上月商舖買賣註冊逾28億 按月跌兩成

【明報專訊】新冠變種病毒Omicron出現社區傳播，政府本月7日再收緊一系列防疫措施之際，據美聯工商舖研究資料顯示，去年12月商舖買賣註冊錄133宗（具體反映11月市况）按月跌2.9%、涉註冊金額約28.28億元，按月跌20.4%。

同期註冊量133宗 按月挫近3%

美聯旺舖董事梁國文表示，上月商舖買賣註冊宗數錄133宗，按月跌4宗或2.9%；而同期註冊金額涉約28.28億元，按月下跌逾7.2億元或20.4%，當中包括啟德尚．珒溋基座商場連多個車位、尖沙嘴金巴利道53至59號秀華閣地下商舖，以及彌敦道566至568號A僑建大廈地下舖位，分別以約2.85億元、1.8億元及1.3億元成交。

若按地區劃分，港島錄36宗買賣註冊，按月升約20%；新界錄41宗，按月升約24.2%；惟九龍錄得56宗註冊，按月卻跌24.3%。至於四大核心區（中環、銅鑼灣、旺角、尖沙嘴），12月共錄25註冊登記，按月亦升8.7%。

梁續稱，政府延長一系列社交距離措施至農曆年初三（2月3日），當中最受影響的相信是飲食業，但舖市最壞時刻料已過去，加上食肆已有晚市禁堂食經驗，相信有相應措施應對。另隨着疫苗接種率上升，相信今年全年商舖成交預計會達2100宗，料全年核心區商舖售價、租金可按年升10%至15%。

相關字詞﹕四大核心區 新冠變種病毒Omicron

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