葵涌工廈工作室 叫價185.4萬起

涉27伙 面積介乎179至317呎

中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，O'Nest傲晴位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層，總共設有27個工作室，建築面積約179至317方呎，售價約185.4萬至約297萬元，呎價由9967元起。據悉，入場費最低單位為30號室，面積約186方呎，售價185.4萬元，平均呎價約9967元。

黃續稱，項目每個工作室均設有智能系統，用戶可透過手機應用程式，遙距控制單位各項設備；工作室配置智能門鎖，可使用電子卡進出。與此同時，項目內每間工作室均設有視像通話系統，方便用戶與訪客對話及控制大堂閘門。

以向初創人士提供業務支援作招徠

至於公共設施方面，項目走廊安裝24小時攝錄，電梯大堂亦設保安系統等，以保障用戶安全。除硬件配套外，蜂鳥資本亦擬提供其他業務支援，包括協助申請資助基金、品牌推廣及商標註冊等諮詢，以及為不同業務提供營運意見等，以支援創業人士。

據了解，蜂鳥資本是結合工商廈活化項目及孵化初創理念的公司，母公司為香港永安達集團，除從事物業開發外，亦涉創投融資等業務，在香港及內地均有業務。