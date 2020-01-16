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天鑽三房906萬沽 業主料蝕50萬

【明報專訊】個別二手屋苑錄得零星蝕讓成交，其中大埔山塘路新晉屋苑天鑽，新錄一宗實蝕成交。有3房戶以956萬元易手，估計原業主繳付10%額印辣稅SSD後，或要實蝕逾50萬元或約5.5%離場。

美聯助理區域經理楊浩然表示，上述天鑽7座中層A室，屬實用面積617方呎3房間隔，新近以956萬元售出、實呎15,494元；原業主2020年4月以906萬元一手購入單位，帳面雖賺50萬元，惟持貨不足3年，因而須付10%額印辣稅SSD，即涉約95.6萬元，料可能實蝕逾50萬元或約5.5%離場。另市場消息指西營盤瑧蓺低層E室，實用面積221方呎開放式，原業主2018年1月以611.2萬元一手購入單位、實呎27,656元；單位新近以540萬元易手、實呎24,434元，單位4年間帳面蝕約71.2萬元或約12%離場。

美孚成交呎價今年首次跌穿1.2萬

美聯高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角老牌屋苑美孚新邨三期百老匯街61號頂層D室，實用面積657方呎3房間隔，原業主一個月前放盤叫價799萬元，累減19萬或2.4%，以780萬元易手、實呎11,872元，屬屋苑今年首宗成交呎價低於1.2萬元、亦為屋苑今年暫時最低成交呎價，惟原業主2006年2月以208萬元購入，16年帳面仍獲利572萬元或升值2.75倍。

中原地產區域營業董事黎宗文指出，沙田富豪花園J座低層H室，實用面積560方呎3房戶，新近以660萬元易手、折合實呎11,786元，單位對上樓層同類單位，去年10月曾以773萬元售出，即上述新成交價較之前低近15%；原業主2012年以398萬元購入，持貨10年，帳面仍賺262萬或約66%。

十大屋苑周末9成交 按周跌一成

事實上，疫情升溫影響整體二手交投；中原地產表示，十大屋苑本過去周末兩日錄約9宗成交，較對上一個周末減少1宗或10%。另美聯表示，過去2日十大屋苑共錄12宗成交，按周升1宗或9%。

相關字詞﹕十大屋苑 富豪花園 孚新邨新 瑧蓺 天鑽

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