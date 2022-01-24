映築本周四次輪賣68伙 個別加價6%

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，是次映築新加推的68伙，不涉5、6樓的市建局「樓換樓計劃」單位，實用面積322至377方呎，全屬2房戶，維持最高5%直減折扣，折實價653.98萬至811萬元、折實實呎20,310元至25,006元，整批折實均呎22,670元。

對比首輪開售，由恒地銷售的136伙的折實均呎21,696元，新一批呎價高約4.5%，料主要是反映單位樓層和景觀因素差異。是次售價、呎價最低單位是7樓C室，實用面積322方呎，折實價653.98萬元、折實實呎20,310元。

整批折實均呎2.26萬 明晚截止登記

以新舊價單個別單位作比較，本月14日首張價單，36樓D室、實用面積322方呎，向西北，折實價694.26萬元、折實實呎21,561元；而新價單同層C室面積及座向相同，折實價736.345萬元、折實實呎22,868元，價錢高約6%。

發展商同步推出新銷售安排，上述68伙於本周四（27日）作次輪發售，明天（25日）晚上8時截止認購登記。

此外，映築次輪昨日起重新收票，新入票連同向隅客重新入票（即俗稱的復活票），累收3036張入票，以次輪賣68伙計超額43倍。

首輪銷售53%買家用建築期付款

另映築首輪售出的136伙，據成交紀錄冊顯示，有73伙的買家揀選建築期付款（最高1%直減折扣），佔比約53.7%；而該批選用建築期付款的買家，內有8個選用發展商提供的按揭（不設任何折扣），即是以價單定價成交。

此外，選用100天現金或即時按揭付款的買家有56個（最高5%直減折扣），佔比約41.2%。另選用200天現金或即時按揭付款計劃的買家有7個（最高4%直減折扣），佔比約5.1%。