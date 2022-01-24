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收緊防疫措施後 新盤標售涉12億 金額較收緊前兩周挫五成 業界料樓市下月中始明朗

【明報專訊】一手豪宅及特色戶招標發售近年蔚然成風，因應新一波疫情來襲，港府本月7日起再收緊多項防疫措施，整體市場氣氛急劇降溫之際，本報統計，1月7日至昨日共17天，主要新盤透過招標共錄約27宗成交、涉銷售總值約12.5億元，比收緊防疫措施前17天、即去年12月21日至今年1月6日，期間錄約29宗、涉銷售總值約25億元，宗數、成交額分別跌約7%和50%。業界估計，疫情反覆加上新春將至，市場觀望氣氛濃，估計最快要待2月中下旬，樓市才有明顯起色。

明報記者

一手大額豪宅如洋房，或連地下花園、平台或天台的分層特色戶，近年大都採用招標形式發售。近日本港新冠疫情再趨反覆，本月初起再收緊多項防疫措施，除打擊整體樓市氛圍外，新盤招標銷情亦受影響。

據本報統計，本月7日即正式收緊防疫措施當天、至昨日（23日）合共17天，主要新盤透過招標的成交共涉約27宗、涉成交總額約12.5億元。

本月7日後錄27招標成交 逾億元佔3宗

如相對之前17天，即去年12月21日至今年1月6日，防疫措施收緊前錄約29宗招標成交、涉銷售總額約25億元，除成交宗數跌約7%外，銷售總額更大跌50%。

上述於收緊防疫措施後錄得的約27宗新盤招標成交中，超過1億元的成交有3宗，其中信置（0083）牽頭發展的何文田ST GEORGE'S MANSIONS，本月14日以2.18億元售出3座22樓A室連平台特色戶，實用面積3325方呎、實呎6.56萬元，為收緊防疫後暫時最大額市區一手成交。另外兩宗逾1億元大額成交，來自嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山、及內房保利（0119）屯門青山灣瑧譽（見表）。

可留意的是，收緊防疫措施前、即去年12月21日至本月6日錄得的約29宗新盤招標成交中，多達7宗成交價超過1億元，當中會德豐銷售的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON第3期，於1月6日以5.8319億元、連雙車位售出15樓C室，實用面積4230方呎，實呎高近13.8萬元，成交價和呎價均為今年迄今最大額一手成交。

若以宗數計，1月7日收緊防疫措施後至今的逾1億元大額成交，較收緊防疫前下跌約57%。

業界料1月整體一手成交逾600宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，1月7日收緊防疫措施後錄得的新盤招標成交宗數、銷售總額，均較之前兩周均下挫、特別是逾1億元豪宅交投減少，反映疫情反覆，買家入市態度觀望，發展商近日推出豪宅招標的取態亦趨審慎，寧暫時按兵不動。

陳續稱，新春將至，樓市走勢要待2月中下旬才會明朗化，加上現時一手市場只有長沙灣映築一個全新樓盤撐場，估計1月整體一手成交宗數最終錄逾600宗，相對上月錄約860宗，按月跌約三成。

相關字詞﹕瑧譽 緹山 收緊防疫措施

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