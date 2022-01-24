馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」

傳統來說，農曆新年假人人忙着過節拜年，一般不會趕於年底前考慮置業，樓市比較淡靜，加上今年第五波疫情來襲，相信睇樓量及成交量都會有所減少。不過以長遠來說，本港樓市仍會持續向好，相信疫情有所紓緩後，被凍結的購買力將會再次爆發，資金湧入市場，出現「小陽春」市况，屆時樓市「虎躍新程」，將如老虎跳躍般一躍千里。

事實上，有多個發展商亦積極部署於新年後推盤，其中由信置、嘉華及中海外合作發展的港鐵錦上路站上蓋最受矚目，現正等待樓花預售同意書，有望於今季內推出，成為信置集團的虎年頭炮。九龍區方面，由會德豐發展，旗下位於啟德的MONACO MARINE已獲批預售樓花同意書，有望於虎年推售。同時，筆者在虎年亦看好啟德區的發展，隨着去年屯馬線開通，啟德站亦正式啟用，加上區內發展日益蓬勃，區內未來供應充足，並有不同的戶型以供選擇，相信屆時會吸引不同類型的買家入市。望子成龍成鳳的父母亦不能錯過啟德區，事關新一年啟德區的新盤將會集中於跑道區，而由於太子道東以南至啟德郵輪碼頭的範圍皆屬傳統34名校網內，料會吸引不少家庭客遷居於此。除新盤外，相信啟德區二手同樣有價有市，有望帶動當區交投氣氛。

雖然市場受到第五波疫情影響，樓市稍作調整，但相信農曆新年後，市場資金湧現，倘若疫情受控，屆時政府放寬限聚令等抗疫措施，相信將會刺激市場氣氛，令樓市出現「小陽春」。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]