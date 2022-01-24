布少明：新春前入市「貼士」

說回樓市，反映業主放盤信心的「美聯信心指數」最新指數報54點，按周跌8.2%，反映於疫情陰霾下，窒礙業主持貨信心；「美聯樓價指數」最新報171.37點，按周跌近0.3%，本年迄今跌約0.1%。不過，業主肯減價，自然吸引不少準買家接貨。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於1月10日至16日一周，共錄69宗成交，較前一周大升近44%。一手近來多個新盤蓄勢待發，近日長沙灣區收票情况理想，市場指錄10多倍超購，充分證明樓市購買力未退，成交多寡只屬價錢高低問題。

個人預期，1月全月樓市交投大致平穩，一手將維持「熱度」，加上政府抗疫工作積極，配合「水源」充足及投資氣氛轉好因素，相信農曆年後樓市走勢將漸入，有望「小陽春」。

近日不少買家加快入市「尋寶」步伐，筆者在此提供3個「貼士」。第1，多睇盤，可多留意二三線屋苑價格相對「低水」的盤源，買家須多做功課，定期與代理聯絡，勤力睇盤問盤。第2， 大膽開價，由於疫情未過，有個別業主睇淡後市，又或希望止賺、換貨，甚至移民，議價幅度或較之前增加，遇上心水時不妨還價。第3， 按照具投資潛力的地區作選擇，首選當然是受惠北部都會區規劃的「屯元天」等，或者毗鄰鐵路站的物業；再者就是未來有新盤開賣、有助帶旺鄰近二手交投的地區。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]