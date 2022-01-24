廖偉強：新春後將出現小陽春

然而，筆者相對比較樂觀，原因是Omicron這隻病毒殺傷力相對輕微，這次的變種病毒威力減弱，希望有機會適應病毒之後成為一種風土病，新型冠狀病毒疫情就可以在今年之內完結。

政府亦預告只要感染數字沒有惡化，很大機會在農曆新年假期之後的年初四重啟所有經濟活動，積聚的經濟爆發力就會啟動，樓市交投都是一樣，通常農曆新年之後的小陽春出現，今年都會是一樣，那麼，這個冬天不太冷。

Omicron是新型冠狀病毒的變種，目前在世界各地的感染數字直線上升。Omicron病毒亦已經由上年年底進入本港，但由於殺傷力相對比較低，特別是對已經接種疫苗的人士，就算感染Omicron病毒，病情都是較為輕微，沒有生命危險。

筆者在此呼籲仍未接種疫苗的市民，應該盡快去接種疫苗，可以減低重病或傷亡，更何况政府已經預告「疫苗氣泡」將會提早出現，沒有接種的市民，很多地方都可能不能夠進入，既然疫苗可以保護自己，亦可以配合政府的措施，更加可以得到社交的自由，沒有理由不去接種。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]