陳永傑：美必然加息 惟加幅難多

美國如果要達到「正利率」，必須將聯邦基金利率加至7厘之上。不過，美國政府及國民的總債務經已達到86.22萬億美元，加息1厘是要增加利息負擔8622億美元，加息7厘是6.0354萬億美元，美國政府及國民能否負擔得起就無法估計，造成衝擊亦無法預測。所以，美國加息亦常忍手，以免為自己製造麻煩。

聯儲局理事布雷納德表示，完成預計在3月結束的資產購買計劃後，馬上可以加息，今年將可能加息幾次，而她預料高通脹趨勢將在未來幾個季度持續。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，許多聯儲局同僚估計今年可能加息2次、3次或4次，他個人傾向加息3次。他表示，聯儲局必須改變貨幣政策，改為接近中性，因現有政策未能應對高通脹。

過多將造成經濟及市場震盪

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，通脹高企，加上勞動市場符合指標，聯儲局於3月加息合理，但不願估計今年加息次數。戴利指出，她不會表明聯儲局一定在3月加息，但認為在失業率降至3.9%，以及通脹率遠高於2%目標，加息是合理。聯儲局不僅可以開始加息，即使是撤回部分刺激措施也是合理。

聯儲局為追趕通脹而加息，過多將會造成經濟及金融市場震盪，必須謹慎行事。美國又由石油消費國變成石油出產國，有能力在市場影響國際油價，推低通脹，避免加息太多，不像上世紀七十至八十年代的角色被動，備受中東油價高企困擾而重手加息。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]