瑞銀亞洲：股市交投轉活躍 港交所Call 12965

港交所（0388）自上周一開始股價愈升愈有，上周五上升1.4%，收報480.8元，重回去年10月下旬時的水平，亦超越200天線。有專家分析港交所或受惠於港股活躍交投，大市氣氛整體暢旺，而港交所的相關槓桿產品亦重新得到投資者關注。

根據瑞銀上周五紀錄，較多資金流入港交所的認沽證，市場或預料港交所的升勢未能持續，但同時亦有不少投資者查詢港交所認購證作部署，希望港交所股價可以突破更高水平。如投資者看好港交所，可留意港交所認購12965，行使價520.50元，2022年3月到期，有效槓桿約13倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]