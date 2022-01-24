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徐家健：聯匯制度忽然為國家效力？

【明報專訊】研究發現，貨幣發行局固定匯率制度的優點，是能有效地控制通貨膨脹，而又不會對經濟增長構成負面影響。

固定匯率有效控制通脹

任總又再出招。近日，金管局前總裁任志剛又再接受訪問。關於香港自1983年一直實施的聯繫匯率制度，任總再一次改變口風，指制度給香港一個穩定的金融體系，不應輕易放棄： 「在一國兩制下，國家有自己貨幣可以利用，而港元與美元有穩定關係。

如果人民幣因為內地有政策或經濟需要走某一條路，港元仍然作為與美元同水平的貨幣，為國家效力，我覺得無太大所謂，亦都幾好。」

是的，成立差不多40年的聯匯制度，打從第一天起任總已經人在其位。象牙塔的經濟分析又如何看貨幣發行局制度下的固定匯率制度呢？

24年前，國際貨幣基金組織發表了一篇〈Are Currency Boards a Cure for All Monetary Problems?〉的報告，顧名思義，IMF問：「貨幣發行局能否解決所有貨幣問題？」當時他們的答案如下：

“Currency boards in many countries have achieved impressive economic results, both in achieving lower inflation than other exchange rate regimes and in stabilizing expectations after prolonged hyperinflation. There have thus been calls for such arrangements to be established in a rather diverse group of other countries, many of which are in crisis. ”

人幣未國際化 聯匯制度都有經濟好處

然而，IMF的朋友亦提醒大家，貨幣發行局的成功經驗，只是基於全球數十個經濟體在過去數十年的經驗，而且成功經驗主要集中於相對細小的經濟體，例如香港。象牙塔的經濟分析卻未有觸及作為一國兩制下的經濟特區，一國兩幣對一國及兩制有什麼好處。我認為這絕對大有所謂，只要一國的人民幣還未完全國際化，兩幣之一與國際貨幣掛鈎，對一國兩制都有IMF報告未有觸及的經濟好處。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

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