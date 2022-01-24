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經濟
2022年1月24日星期一
技術取勝
投資策略
NFT版權無王管 實測上載《明報》毋須證明 官網稱會審查 上傳逾一周仍未被下架
法律界：NFT同受知識產權規限
諾圻資本料今年逾20家SPAC港上市
IMF︰中國清零美國加息 均阻經濟復蘇
長城汽車料去年純利增逾26%
復星獲授權生產新冠口服藥物
晉達蘇達輝：美今年至少加息4次 避高估值股
三大因素利好 美銀行股看漲
中國政策轉趨寬鬆 看好科網醫療
蘇達輝一年前測中新股泡沫爆破 匯控轉強
阿里加持 匯通達開闢鄉鎮市場 業務集中客戶不穩負債高 疫下存風險
華御結創辦人：必在港上市 闢新品牌拓海外 冀至2030年全球分店萬間
數碼港力吸數碼理財金融科技初創
天大藥業整合業務網絡冀扭虧
初創推尿液測前列腺癌 免創傷
累積研發投資達3000萬元
張兆聰：科技股部分轉倉商品
鄺翠玲：長俸制公務員跑息差增退休彈藥
環球經濟數據
金子：冬奧快開幕 安踏購19994
張兆聰：低吸航空股 迎全球後疫時期
伍禮賢：內地糕點龍頭 達利食品炒春節概念
潘啓才：嘉興燃氣有實業支撐 倍升潛力股
《幫你格價》：疫下派e利市着數多
沈永年：代收大灣區樓 宜找港中介
梁振輝：美元中期看跌 歐元看好
陳大為：加息周期 不利資金密集行業
呂志宏：證券型代幣如何推動金融科技？
陸振球：買金礦股平衡投資組合風險
陸振球：美股倘大跌 或促使豁免中國關稅
林少陽：現市况首要考慮擁擠度
技術取勝：新地升穿下降軌
謝偉銓：不明朗因素多 放寬壓測要審慎
李聲揚：投資基本道理：分散
蔡金強：花無百日紅之美股大調整
徐家健：聯匯制度忽然為國家效力？
艾雲豪：由Prada改穿Lululemon的優越感
李順威：投資者趨審慎 多憂慮通脹
劉思明：港股跑贏美股成勢 個股可吼普拉達
何啟聰：阿里高位急回 熊證留意53745
瑞銀亞洲：股市交投轉活躍 港交所Call 12965
摩根大通亞洲：進入技術調整區 納指看淡沽10280
周顯：美故技重施救經濟 未必奏效
張佩儀：九型人格的MPF法則（一）
王弼：美股跌到哪個位才吸引？
曾淵滄：建滔中海油高息能撐股價
湯文亮：比特幣的樂與怒
陳永傑：美必然加息 惟加幅難多
廖偉強：新春後將出現小陽春
布少明：新春前入市「貼士」
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」
收緊防疫措施後 新盤標售涉12億 金額較收緊前兩周挫五成 業界料樓市下月中始明朗
映築本周四次輪賣68伙 個別加價6%
新盤周末兩日售187伙 按周升5倍
天鑽三房906萬沽 業主料蝕50萬
葵涌工廈工作室 叫價185.4萬起
上月商舖買賣註冊逾28億 按月跌兩成
大角嘴傲寓主攻細戶 起居方便
環宇海灣交投疏 呎價穩守1.7萬
斜槓族退休準備不應躺平
技術取勝：新地升穿下降軌
【明報專訊】港交所突破下降軌（圖）
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陸振球：美股倘大跌 或促使豁免中國關稅
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李聲揚：投資基本道理：分散
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