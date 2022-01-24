經濟
呂志宏 加密解碼

投資策略

呂志宏：證券型代幣如何推動金融科技？

【明報專訊】作為一種有潛力及受監管的新融資方式，證券型代幣發行（STO）在全球資本市場廣泛佈局。本文將概述完善監管下，STO在香港和粵港澳大灣區市場中的機遇，以及其如何促進另類投資類別中房地產市場的投資。

港市場較開放 盼成亞太STO中心

過去幾年內，全球加密領域的監管清晰度頗有提升，受到投資圈歡迎，因清晰透明的監管能優化投資環境，吸引更多機構投資者進入。強監管為釋放數字資產潛力和保護投資者的關鍵，令他們抱持信任及信心投資。

STO發展非常仰賴其所在的市場。香港擁有最完善的資本市場基礎設施和大量專業團隊來服務和推進STO。相比於中國內地虛擬資產市場，香港採取更開放的態度，推動有限合伙基金（LPF）制度，清晰勾勒監管框架，力求提高發行方的質量並保護投資者權益，有望成為亞太STO中心。

作為房地產市場集資新渠道

過去近20年，另類投資佔全球投資超過一成，其增長迅猛之時，發展道路仍有阻礙：高昂的資本投入、漫長難觸達的交易過程，令市場上的買賣方愈來愈少，投資者傾向流動性更強的投資項目。市場亟需發展一個新的融資形式來打破規限的情况，另類投資將最先受惠於STO。

房地產市場因高現金收益率和與市場大環境的低相關度能吸引大批資金，但高資本投入仍是投資者或建築商重大的進入壁壘。

事倍功半的紙質流程，缺乏監督等因素均對房地產市場的參與度、流動性和表現產生不良影響。STO通過區塊鏈技術可提高營運效率，更快地轉移投資收益，提高流動性；同時將地產資本分割成相對可負擔的資產，降低了准入門檻。智能合約簡化了付款確認、管理費扣除和股息分配等流程；分佈式帳本亦保證了數據透明，賦予投資者更多的信心、效率及機會。

提高監管清晰度對於釋放數字資產的潛力和保護投資者的利益至關重要。STO可以為所有持份者開拓一個新的房地產投資領域，賦予其更多的選擇和靈活性。孤軍奮戰，其力有限，推動STO需要業界持份者的努力共同實現。

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[呂志宏 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

NFT版權無王管 實測上載《明報》毋須證明 官網稱會審查 上傳逾一周仍未被下架
NFT版權無王管 實測上載《明報》毋須證明 官網稱會審查 上傳逾一周仍未被下架
法律界：NFT同受知識產權規限
法律界：NFT同受知識產權規限
諾圻資本料今年逾20家SPAC港上市
諾圻資本料今年逾20家SPAC港上市
IMF︰中國清零美國加息 均阻經濟復蘇
IMF︰中國清零美國加息 均阻經濟復蘇
長城汽車料去年純利增逾26%
長城汽車料去年純利增逾26%
復星獲授權生產新冠口服藥物
復星獲授權生產新冠口服藥物
晉達蘇達輝：美今年至少加息4次 避高估值股
晉達蘇達輝：美今年至少加息4次 避高估值股
三大因素利好 美銀行股看漲
三大因素利好 美銀行股看漲
中國政策轉趨寬鬆 看好科網醫療
中國政策轉趨寬鬆 看好科網醫療
蘇達輝一年前測中新股泡沫爆破 匯控轉強
蘇達輝一年前測中新股泡沫爆破 匯控轉強
阿里加持 匯通達開闢鄉鎮市場 業務集中客戶不穩負債高 疫下存風險
阿里加持 匯通達開闢鄉鎮市場 業務集中客戶不穩負債高 疫下存風險
華御結創辦人：必在港上市 闢新品牌拓海外 冀至2030年全球分店萬間
華御結創辦人：必在港上市 闢新品牌拓海外 冀至2030年全球分店萬間
數碼港力吸數碼理財金融科技初創
數碼港力吸數碼理財金融科技初創
天大藥業整合業務網絡冀扭虧
天大藥業整合業務網絡冀扭虧
初創推尿液測前列腺癌 免創傷
初創推尿液測前列腺癌 免創傷
累積研發投資達3000萬元
累積研發投資達3000萬元
張兆聰：科技股部分轉倉商品
張兆聰：科技股部分轉倉商品
鄺翠玲：長俸制公務員跑息差增退休彈藥
鄺翠玲：長俸制公務員跑息差增退休彈藥
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：冬奧快開幕 安踏購19994
金子：冬奧快開幕 安踏購19994
張兆聰：低吸航空股 迎全球後疫時期
張兆聰：低吸航空股 迎全球後疫時期
伍禮賢：內地糕點龍頭 達利食品炒春節概念
伍禮賢：內地糕點龍頭 達利食品炒春節概念
潘啓才：嘉興燃氣有實業支撐 倍升潛力股
潘啓才：嘉興燃氣有實業支撐 倍升潛力股
《幫你格價》：疫下派e利市着數多
《幫你格價》：疫下派e利市着數多
沈永年：代收大灣區樓 宜找港中介
沈永年：代收大灣區樓 宜找港中介
梁振輝：美元中期看跌 歐元看好
梁振輝：美元中期看跌 歐元看好
陳大為：加息周期 不利資金密集行業
陳大為：加息周期 不利資金密集行業
陸振球：買金礦股平衡投資組合風險
陸振球：買金礦股平衡投資組合風險
陸振球：美股倘大跌 或促使豁免中國關稅
陸振球：美股倘大跌 或促使豁免中國關稅
林少陽：現市况首要考慮擁擠度
林少陽：現市况首要考慮擁擠度
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
謝偉銓：不明朗因素多 放寬壓測要審慎
謝偉銓：不明朗因素多 放寬壓測要審慎
李聲揚：投資基本道理：分散
李聲揚：投資基本道理：分散
蔡金強：花無百日紅之美股大調整
蔡金強：花無百日紅之美股大調整
徐家健：聯匯制度忽然為國家效力？
徐家健：聯匯制度忽然為國家效力？
艾雲豪：由Prada改穿Lululemon的優越感
艾雲豪：由Prada改穿Lululemon的優越感
李順威：投資者趨審慎 多憂慮通脹
李順威：投資者趨審慎 多憂慮通脹
劉思明：港股跑贏美股成勢 個股可吼普拉達
劉思明：港股跑贏美股成勢 個股可吼普拉達
何啟聰：阿里高位急回 熊證留意53745
何啟聰：阿里高位急回 熊證留意53745
瑞銀亞洲：股市交投轉活躍 港交所Call 12965
瑞銀亞洲：股市交投轉活躍 港交所Call 12965
摩根大通亞洲：進入技術調整區 納指看淡沽10280
摩根大通亞洲：進入技術調整區 納指看淡沽10280
周顯：美故技重施救經濟 未必奏效
周顯：美故技重施救經濟 未必奏效
張佩儀：九型人格的MPF法則（一）
張佩儀：九型人格的MPF法則（一）
王弼：美股跌到哪個位才吸引？
王弼：美股跌到哪個位才吸引？
曾淵滄：建滔中海油高息能撐股價
曾淵滄：建滔中海油高息能撐股價
湯文亮：比特幣的樂與怒
湯文亮：比特幣的樂與怒
陳永傑：美必然加息 惟加幅難多
陳永傑：美必然加息 惟加幅難多
廖偉強：新春後將出現小陽春
廖偉強：新春後將出現小陽春
布少明：新春前入市「貼士」
布少明：新春前入市「貼士」
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市「虎躍新程」
收緊防疫措施後 新盤標售涉12億 金額較收緊前兩周挫五成 業界料樓市下月中始明朗
收緊防疫措施後 新盤標售涉12億 金額較收緊前兩周挫五成 業界料樓市下月中始明朗
映築本周四次輪賣68伙 個別加價6%
映築本周四次輪賣68伙 個別加價6%
新盤周末兩日售187伙 按周升5倍
新盤周末兩日售187伙 按周升5倍
天鑽三房906萬沽 業主料蝕50萬
天鑽三房906萬沽 業主料蝕50萬
葵涌工廈工作室 叫價185.4萬起
葵涌工廈工作室 叫價185.4萬起
上月商舖買賣註冊逾28億 按月跌兩成
上月商舖買賣註冊逾28億 按月跌兩成
大角嘴傲寓主攻細戶 起居方便
大角嘴傲寓主攻細戶 起居方便
環宇海灣交投疏 呎價穩守1.7萬
環宇海灣交投疏 呎價穩守1.7萬
斜槓族退休準備不應躺平
斜槓族退休準備不應躺平