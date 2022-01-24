梁振輝：美元中期看跌 歐元看好

【明報專訊】上周我們指出市場已開始討論美元見頂的可能性，和我們對2022年的全年看法一致，但要留意剛過去的一周美元走勢回穩，而聯儲局本周的議息會議可能對短線走勢甚為重要，若對於加息及縮減資產負債表有更明確的時間，或許會為美元帶來支持，故未來1至3個月美元不宜看得太淡。
過去半年，聯儲局的取態急速轉向，在通脹持續創新高的背景下，政策偏好變得愈來愈鷹派，市場預計2022年可能會加息4次兼量化緊縮。儘管政策出現戲劇性轉變，但其間美元並未出現突破走高，引發市場早前見頂的論調。
料美元首次加息前後偏強
我們預計短線美元在首次加息前後仍然可望出現偏強走勢，但中長期的走勢卻存暗湧，隨着非美資產變得愈來愈有吸引力，流入美國資產市場的外國投資將會顯著放緩，美元亦將會見頂回落。
一旦資金流和預期的轉變開始有利於歐洲，從央行收緊政策的角度來看，這可能是最不希望出現的情况，美元可能會開始一段長時間的跌勢。與此同時，加元、澳元和紐元仍然是我們在非美貨幣之中的偏好選擇。
美元指數94.5有支持
技術圖表可能有助於識別趨勢逆轉。美元指數在略低於97和98附近面臨阻力。然而，關鍵支持位在94.50，該水平在大約一周前的第一次測試中成功守穩。若持續失守這水平，將增加美元趨勢逆轉的可能。
對於歐元兌美元，我們認為上行走勢的突破水平在1.1525附近。在出現突破之前，我們可能會看到從11月低位1.1185一直延伸至下一個技術支持位1.1040的下降趨勢。
渣打香港財富管理投資策略主管
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