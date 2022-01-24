累積研發投資達3000萬元

本地公立醫院在2016年4月引入「前列腺健康指數血清檢查」（PHI），同樣是用來把守第二關，以提高檢測前列腺癌風險的準確度，減少不必要的活組織檢查。那PHI測試是否會對PURE Index尿液測試構成競爭？臨牀及法規經理李慧敏表示，據她所知，PHI測試在公立醫院較常用；在私家診所的收費約3000元，不太普及。

至於PSA血液測試和PURE Index尿液測試的優先次序有無可能掉轉，即是第一輪先做尿液測試，第二輪才做血液測試，她則希望長遠可以，但需要多很多個案，才有機會達成。

盼兩三年後取內地日本認證

因為PSA血液測試早在1980年代已開發出來；到1994年，已被美國食品及藥物管理局（FDA）認可為診斷測試。因為普及，所以其收費廉宜，本地診所每次只收300至400元。

香港暫時不要求PURE Index尿液測試申請認證，若將來發展美國、歐盟、日本、中國內地等市場，必須先取得當地藥監部門的認證。該公司希望，在2至3年後取得中國內地和日本的認證，在兩地推出PURE Index尿液測試。現時已開始向中國內地和日本的醫院收集一些尿液樣本來檢測。

該公司未來會繼續研究，在尿液中尋找其他癌症的標記物，因為尿液測試非入侵性，收集簡單。希望未來可以透過一次尿液檢測，評估到多種癌症的風險。

[新經濟新天地]