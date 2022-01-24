華御結創辦人：必在港上市 闢新品牌拓海外 冀至2030年全球分店萬間

明報記者 周綺琪

80後日本人西田宗生早於大學時期已開始創業，更曾寫信向400名日本企業家請教創業之道，並獲40人回信。其中有人建議改善日本農業，他隨即以長達5年時間走遍各縣市，與不同農夫交流，發現該行業面臨萎縮，而當時香港正是日本米最大輸出地。因此，年僅25歲的西田毅然隻身來港視察，並於2010年成立百農社，冀將日本米發揚光大。

西田表示，當時人生路不熟，開店可謂處處碰壁，「連價錢牌都寫錯」，加上那時香港仍未有「御結」文化，本地人將其與「壽司」有所混淆，故集團花了多年時間才將御結文化扎根。百農社早於2011年在葵涌開設首間華御結門市，至今已開設超過100間分店，但西田指出，起初開業6年財政一直處於赤字，但集團未有停下開店步伐，直至2018年終於迎來曙光。

在港札根御結文化 10年開百店

西田續稱，目標在本港開設200間分店，並稱「只要客人有要求，就會實地考察，睇啱（地點）就開。」他續指，撇除地舖及商場舖位，現時品牌僅在40多個港鐵站設有門市，相較於全港合共達164個港鐵車站，相信本地發展潛力仍然龐大，亦不擔心市場飽和或分店間互相競爭。

不過，西田形容過往11年「只屬登山之路的第一站」，下一個目標為將御結推廣至全世界，故早前成立全新品牌OMUSUBI，部署發展海外市場。他預計，集團最快今年第三季進攻海外，首選為大灣區、台灣、新加坡等毗鄰香港的地區。有別於以往在港經營的店舖，海外市場只有少數分店為集團直營店，大多數門店均會交由合作伙伴經營，但強調會要求伙伴跟從集團現有經營模式運作。

OMUSUBI攻亞洲 華御結港獨有

他又透露，百農社計劃數年內在港上市，而集團未來將保持雙品牌發展策略。其中華御結為本港獨有品牌，OMUSUBI則專攻海外地區；及至2030年前，集團全球分店數目冀可達1萬間。

身為外地商家的西田表示，香港多元化社會以往讓世界各地的人認識御結文化，相信未來香港仍可保留獨有魅力，並冀可藉着新品牌、融入本港特色，從而向全世界展現香港的優勢。