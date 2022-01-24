阿里加持 匯通達開闢鄉鎮市場 業務集中客戶不穩負債高 疫下存風險

撰文：旻晞

匯通達於月中通過港交所聆訊，有機會短期開展招股活動。中金、花旗及華興資本為聯合保薦人。在開展上市計劃前，集團累計完成9輪融資，融資額超過58億元，阿里巴巴（9988）為最大外部股東，持股19%。

「下沉市場」人口12億潛力大

集團主力經營鄉鎮市場零售交易及服務銷售網絡。鄉鎮市場，內地又叫做「下沉市場」。下沉，是指相對一線二線市場，商家「向下」發展尋找新市場之解。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年，中國下沉市場常住人口達12.3億，佔全國總人口87%以上；市場規模於2020年達到15.1萬億元，約佔中國整體零售市場的79.2%。

市場龐大，但一直以來鄉鎮市場都主要由獨立個體戶、或所謂「夫妻檔」的小店經營為主。礙於人口較少，分佈較分散，從規模效益考慮，大型連鎖店較少直接涉足相關市場。故內地的「下沉市場」結構一直以來都極度分散。就以匯通達來說，以2020年於下沉市場的交易業務規模來說，號稱全國排名第一，但其市場佔有率其實不足1%。

同業零散 「龍頭」市佔不足1%

匯通達也不是直接自營鄉鎮零售門市，其業務形式簡單而言便類近從事批發業務。首先自供應商採購產品（包括家用電器、消費電子產品、農業生產資料、交通出行、家居建材及酒水飲料），並透過自營的「匯通達商城網站」主要分銷往渠道合作客戶（下層批發商）及會員零售門店（零售商）。這交易業務目前佔集團收入達99%。

此外，集團亦有透過平台直銷產品予消費者，但相關收入比重較少。以客戶收入貢獻計，會員零售店、渠道合作客戶，及最終消費者的佔比分別為24.7%、72.1%及3.1%（按去年首9個月收入計）。

對於鄉鎮一般個體零售戶，和匯通達合作，可確保供貨來源，尤其一些大熱商品，以往未必能分銷至的鄉村渠道。同時合作商戶亦能透過匯通達的線上網站及其背後配套，開拓線上線下結合銷售模式，令一般較缺乏資源、專業知識的小商戶，亦能接觸電貿市場。

助農村小商戶接觸電貿市場

論協助鄉鎮小商戶利用科技改善營運效率、開拓市場，匯通達另一業務，便正是向零售門店客戶及渠道合作客戶提供SaaS（軟件即服務）及商家解決方案，以提高其供應鏈營運效率，匯通達則收取訂閱及服務費等。不過有關業務暫時收入仍不足1%。

從近年業績看，匯通達專注於鄉鎮零售市場尚算成功。從收入增長看，過去幾年均能保持高雙位數增長，即使2020年受新冠疫情打擊，收入仍有14%增長。疫情高峰過後，去年首9個月撇除非現金開支的經調整盈利更快速彈升1.5倍，甚至超越2019年全年經調整盈利（圖1）。

集團收入高速發展，但業務結構仍存在不少風險。首先佔集團99%收入的交易業務，雖經營覆蓋全國21省份的銷售網絡，但其實是薄利多銷策略，以量爭取盈利。從集團過去幾年毛利率都不超過3%，2020年做出近500億元生意額，但毛利只有13億元，毛利率2.7%，如履薄冰。

其次鄉鎮零售戶也好，渠道合作客戶也好，礙於資本規模較小，應對逆境能力及存活率偏低，因此合作伙伴數目亦很波動。例如截至最後可行日期，匯通達有62,243家活躍會員零售門店、16,791家活躍渠道合作客戶及5070家供應商，但2018至20年期間，活躍會員零售門店數目一直減少，由2018年的34,968降至2019年的34,224；2020年更因疫情再降至32,715，至去年才大幅反彈；活躍渠道合作客戶數目的波動更大（圖2）。會員數目，甚至供貨商的大幅波動，對未來經營構成不明朗因素，尤其近期新變種病毒Omicron蔓延，會否如2020年出現會員零售店或渠導合作客戶減少仍是未知數。

另外，值得留意是集團負債水平偏高，亦由於帳面上連年虧損，故直至去年9月底，集團仍錄得股東應佔虧損27.6億元。

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