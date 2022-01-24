中國政策轉趨寬鬆 看好科網醫療

蘇達輝指出，由於去年下半年以來中國經濟增長放緩，未來兩、三年料也面對不少挑戰，政府近月已決定放寬貨幣政策支持經濟增長，故此信貸脈衝的趨勢亦正回升，而信貸脈衝過去10多年來出現多次升跌周期，箇中亦帶來不少投資機會。

中資科網估值吸引 股價對壞消息免疫

《Money Monday》分析，中國信貸脈衝對上一次上升周期，是在2018年11月低見-7.63後，至2020年10月最高報+9.38，而恒指2018年10月於24,540點見底後向好，即使2020年首季因為疫情閃跌，惟不久便掉頭回升，去年2月最高報31,183點。值得注意的是，中國信貸脈絡於2020年10月見頂並回落一年後，已於去年10月在-8.8見底，去年12月回升至-7.13（見圖），假如該向上趨勢持續的話，恒指或有機會重現像2018年10月至2019年12月或2020年第二季至去年2月般的升浪，而在該兩次升浪中，中資科網及醫療股均屬領軍向好的板塊，股價明顯跑贏大市。

蘇達輝指出，目前他便看好中資科網股，「近日中資科網股已對壞消息免疫，股價沒有跟隨壞消息下跌，根據我過去多年在投資市場經驗，這是很好的信號，反映目前估值已夠低，壞消息已經反映於現價之中。假如你是中長期投資者，可以承受股價短期波動的話，目前相信是收集中資科網股的好時機，因為市場流動性正在改善」。

選股看能否掌握醫療科技

中央於2018年11月開始在內地試點城市就藥品及醫療耗材進行集中採購，此政策現已擴展至全國城市，市場現時普遍認為，由於醫療開支屬近年令內地民眾生活成本高企、政府正致力移平的「三座大山」（住房、醫療、教育）之一，中資醫療股股價經過去年下半年以來大跌後，將繼續跑輸大市。蘇達輝卻不認同，認為一個關鍵詞是醫療科技（Medtech），指中國人口老化帶來龐大醫療需求，只要中資醫療股能夠提供具全球競爭力的產品及服務滿足這些需求，便有投資價值，而該板塊經過早前顯著調整後，現時估值已屬吸引。

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