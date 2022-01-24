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晉達蘇達輝：美今年至少加息4次 避高估值股

【明報專訊】內地政策轉趨寬鬆，港股上周繼續向好，令今年以來連續3周出現「港股升、美股跌」的新形勢，今期封面故事由晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）分析最新的形勢。蘇達輝認為，美國聯儲局在上月議息會議承認當地通脹並非暫時性（not transitory）後，當局現已將壓抑通脹訂為主要政策目標，預料今年加息4次或以上，聯邦基金利率年底將升至1厘或以上，在整個加息周期更可升至近3厘，這意味資金成本上升，不利美國科技股等高估值股份；相反，他相信中國股市現時有更佳的投資機會，當中看好中資科網股及醫療股。

明報記者 葉創成

蘇達輝認為，全球金融市場的關鍵詞2020年是「疫情」 ，去年是通脹（Inflation），今年相信可能會是加息（Rate Hike）。他解釋，其實自從2020年首季疫情在全球大流行以來，至今疫情仍然揮之不去，並且已先後對美國經濟活動及貨幣政策帶來不同程度的影響，例如去年以來美國多個港口大擠塞，反映供應至當地貨物受阻、未能滿足消費者強勁的需求，令當地通脹持續上升；雖然聯儲局去年大部分時間指通脹屬暫時性，但在上月議息會議終於改弦易轍，指通脹與疫情一樣，是美國經濟要回復全面就業的兩大威脅，除宣布縮減每月買債規模外，亦預測今年、明年及後年分別加息3次、3次及2次。

今年加息3次 想法一廂情願

由於美國本月公布最新通脹數據繼續飈升，例如上月消費物價指數（CPI）便按年增長7%，增幅屬近40年以來最高，對於不少市場人士現仍預測聯儲局今年僅加息3次，蘇達輝認為，這想法是一廂情願（wishful think），未有意識到聯儲局是次加息力度將會更大、速度將會更快，而他的預測是，當局今年至少會加息4次，每次加息0.25厘的話，聯邦基金利率在年底也將上升1厘，而在整個加息周期，聯邦基金利率更會升至3厘附近，高於上次加息周期頂部的2.5厘，但仍低於過去40年平均水平3.92厘（圖1）。

中期選舉逼近 加息壓通脹利民主黨

蘇達輝表示：「美國聯儲局的政策目標是將通脹控制於2%附近，而現時通脹遠高於此政策目標，故當局在控制通脹方面已經明顯落後於形勢（well behind the curve），今年須果斷加息壓抑通脹，這在今年上半年將會帶來更大挑戰，因為期內通脹數據將繼續糟糕，要等下半年才會回落。」

另外，今年11月便是美國國會中期選舉，根據蘇達輝的觀點，這也可能是影響聯儲局貨幣政策的因素。蘇達輝解釋，美國50歲左右、低教育程度的女性選民是當地主要游離票（swing voters）之一，而她們普遍不喜歡低息率及由此所帶來的高通脹，上屆總統特朗普在2019及2020年任內，聯儲局曾經大力減息，將聯邦基金利率下端降至零水平，可能便是特朗普在2020年11月總統大選時連任失敗的原因之一。蘇達輝估計，美國民主黨相信已意識到，若當地通脹繼續失控飈升的話，將把該黨在中期選舉置於不利情况，因此會積極推動聯儲局收緊貨幣政策。

美消費投資撐起 今年衰退風險低

假如聯儲局今年至少加息4次共1厘的話，會對當地股市帶來什麼影響呢？蘇達輝表示，對投資者來說，一個關鍵問題是：「美國經濟現時處於復蘇周期的哪一階段？」他則認為，美國經濟狀况良好，從近月家庭還債率（debt to service ratio、即家庭債務支出佔可支配收入比例）處於接近數十年低位（圖2）可見，消費者資產負債表強勁，暫不需要大幅借貸以支持消費，因此，當地消費市道在可見將來料維持暢旺。

另外，美國企業資產負債表現時也頗健康，資本開支增長可期；而且美國商業銀行貸款與貨幣供應比率現時僅約0.5倍，屬1980年代以來低位，反映當地銀行未有過度借貸，日後可以向個人及企業增加貸款以支持經濟增長。

資金原材料成本漲 美企挑戰大

因此，蘇達輝預測，美國經濟在今年出現衰退的風險很低，這亦帶來重大投資啟示：「因為美國經濟衰退往往對當地股市是十分壞的消息，而目前的情况是，美國經濟仍然處於擴張周期，我估計期內股市即使出現調整，亦不會大跌 。」蘇達輝續說，美國聯儲局去年底已開始減少買債，令當地市場的流動性相對減少，而且在今年3月料便會開始加息，而當地通脹現仍高企不下，因此經濟現承受資金成本及原材料成本同時上升所帶來的壓力，企業經營環境充滿挑戰，加上美國股市早前估值過高，近日出現調整實屬正常。

美股短期料續波動 暫不急撈底

在兩星期前、海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖、海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫在《Money Monday》第331期（1月10日出版）封面故事預測，去年美股大幅跑贏中國股市後，今年中國股市與美國股市表現差距收窄。兩人當時也提及一項統計，指美股標指在1945年9月至去年10月以來，通常每年也會發生1.5次介乎5%至10%回調，累積次數高達112次，平均每4年便會出現一次介乎15%至20%回調，累積也有18次（圖3）。

標指歷史高位為1月4日4818點，上周五收報4397點，已回落8.74%，惟蘇達輝認為，市場現在仍未反映聯儲局今年將加息至少4次的預測，預料美股短期仍會比較波動，他暫時不急於撈底（too early to buy the dip）。

無盈利科技股 去年首季已見頂

蘇達輝總結是次訪談時強調，其實美國加息長遠是一件好事，反映經濟重回正軌，投資者信心回升，只不過現時處於加息前的過渡期，正在等待即將來臨的多次加息，令市場出現波動，暫時最重要的是避開對息口敏感、即估值特別高的股票，而由Cathie Wood所管理的ARK Innovation ETF可被視為無盈利科技股的代表，其價格早於去年首季已見頂（圖4），而整體美國科技股過去一段長時間受惠超低息環境後，已屬擁擠交易（crowded trades），目前估值偏高，因而在加息周期顯得脆弱。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國地產股 美國銀行股 美國科技股 美國加息 晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝

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