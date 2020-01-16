法律界：NFT同受知識產權規限

藝術家推Meta Birkins捱告

柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒對本報表示，香港暫未有專為虛擬貨幣而設的法律條文，惟NFT受現行有關IP的條例限制。對於是次Meta Birkin涉嫌侵權，楊先恒稱Meta Birkins未有明確使用「愛馬仕」的商標（trademark），相信不涉及商標侵權；至於有否侵犯品牌的著作權（copyright），就需要參考當地過往案例才能判斷。

雖然愛馬仕斥Meta Birkins侵權，公司僅要求項目停止及下架，暫時未有進一步法律行動。倘若愛馬仕對簿公堂且勝訴，楊先恒相信將會帶起NFT創作者對IP資產的關注，但未必刺激到交易平台加大對NFT的審查。他認為在商業角度而言，交易平台更着重風潮的延續，以及交易量的增加等。

在商言商 平台或更着重交易量

香港金管局早前已就加密資產監管徵求意見，惟有關文件對NFT的着墨不多。BC科技集團（0863）執行董事刁家駿認為，由於NFT發展範疇甚廣，應視乎其所涉及的技術應用，故難以籠統地下定論「要規管所有NFT」。