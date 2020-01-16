經濟

NFT版權無王管 實測上載《明報》毋須證明 官網稱會審查 上傳逾一周仍未被下架

【明報專訊】隨着近年NFT（非同質化代幣）掀起熱潮，針對NFT交易的灰色地帶陸續浮現，主要涉及侵權事宜。本報記者日前實測上架涉侵權的NFT，雖然不少NFT交易平台均強調其審查制度，市場上也有見下架例子，惟記者以個人身分把《明報》的報頭及頭版報道製作成NFT上架，一周過後該批NFT仍然未被下架，反映平台審查制度寬鬆。有學者形容情况「無可厚非」，相信NFT交易平台「手鬆」的用意是吸引更多人參與NFT或區塊鏈活動。

明報記者

本報記者日前在NFT交易平台OpenSea和Rarible，分別將《明報》商標及《明報》的報道摘錄，鑄造成NFT上架。創作者只需要上載作品（圖像、視頻、音頻或3D模型），然後輸入作品名稱、描述等內容。在整個NFT上架過程當中，記者並不需要提供任何文件，以證明擁有《明報》版權或著作權。開戶時亦毋須披露職業或所屬公司。該批NFT上架逾一周後，仍未被下架。

兩大交易平台未回覆

本報向OpenSea和Rarible就記者是否侵權一事發電郵查詢，兩平台至昨晚截稿前均未有回覆。

柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒表示，由於《明報》的文章版權歸報社所有，記者或作者將其鑄造成NFT兼上架，已經屬於侵權行為。類似的事件，包括去年11月編劇兼導演昆頓‧塔倫天奴（Quentin Tarantino）將電影《危險人物》的部分花絮發行NFT拍賣，遭當年的製片人Miramax提告，指控其侵犯版權和違約，事件仍待對簿公堂。據OpenSea官網所稱，旗下「用戶安全團隊每天都會審查無數的收藏」，被判定為侵犯他人知識產權（IP）、提倡自殺或自殘、煽動對他人的仇恨或暴力等作品，將在「任何時候被刪除」。Opensea官網又指出，一旦作品達到一定交易量，網站會審核，審核後給予藍剔認證。不過，即使沒有藍剔認證，作品仍可交易。

法律界：已侵權 學者：NFT條款模糊

浸會大學理學院計算機科學系教授張國威認為，NFT交易平台要從海量作品當中逐一審查，「（平台）其實也是盡力檢查」，制度寬鬆亦是​​無可厚非。他指出，由於區塊鏈講求「去中心化」，NFT技術亦會給予較大的創作或上架空間，不但為創作者提供接觸作品的途徑，而且吸引更多人接觸NFT或區塊鏈技術。

張國威表示，普遍NFT的交易條款內容模糊，買家需留意自己所買入的權利，例如是購買作品的展示權，或是連同版權一併買入。他同時指出，其實買家只是買入NFT的區塊鏈代碼，示意對該作品的擁有權，而數碼藝術品則儲存於指定平台；倘若該平台倒閉結業，應該由誰人負起失去NFT的責任，仍有待出現實際案例。

【編者按︰本報記者上載《明報》的報道只為做測試，不為金錢利益，此文刊出後，相關NFT將下架。】

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