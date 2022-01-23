經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

中央部委連接喊話催谷 春節後再點燃信心之火

【明報專訊】難熬的2021年總算畫上句號，2022年仍然不好過，至少上半年難言樂觀。轉弱半年之久的市場信心，急需提振。

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