薛偉傑：三星電視遙控器首創Wi-Fi充電

據悉，2022 Eco Remote內置了一種射頻收集裝置，可以收集路由器的Wi-Fi電波，將之轉換成電能，來給其電池充電。不過，這種充電方式的功率很低。

其實，用Wi-Fi信號來充電，已經談論了很久。但Wi-Fi信號的功率始終有限（否則可能對人腦有危險），在可見將來，若想用這方式來向智能手機或手提電腦充電，都是不切實際的。反而遙控器等低耗電裝置則比較可行，這也是三星的精明之處。

功率有限 不適合手機充電

事實上，三星在環保遙控器方面鑽研極深。早在去年的舊款Eco Remote，就已經使用了太陽能充電設計。而今次發表的2022 Eco Remote更是由回收材料製造。三星亦曾經估計，若電視遙控器全面改用太陽能充電，將可以在7年內節省9900萬枚乾電池，有助減輕乾電池廢棄問題。

此外，三星還曾經探索其他低功率的環保充電方法。例如，利用人手搖晃時產生的動能，利用收音咪接收聲音時產生的振動能量等。

明報記者 薛偉傑

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