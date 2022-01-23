運費數年升10倍 海運企業年賺萬億 貨櫃緊張港口擠塞 料今年運費續高企

資料來源：彭博社

隨着收入大增，丹麥航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）（丹：MAERSKB）去年的利潤可望追平，甚至超越過去9年的總和，推動其股價在本月初再創新高。不過運費高企已令商政界深感苦惱。經濟學家已警告，運價居高不下將推升通脹，威脅經濟復蘇。以往運費成本上漲，只會造成短暫的通脹上行，如今卻似乎成了揮之不去的新常態。

貨運成本每升15% 通脹升0.1百分點

美國堪薩斯城聯儲銀行經濟學家斯萊（Nicholas Sly）的研發發現，貨櫃航運成本在過去每上漲15%，可導致一年後的核心通脹上漲0.1個百分點。他表示，航運費高企並非短期內可以緩解，而運費成本對營商狀况往往產生12至18個月的持久影響。

面對持續的經營壓力，全球託運者正游說多國政府向海上航運企業的收費設限。英國國際貨運協會（British International Freight Association, BIFA）本月初呼籲英國政府調查全球貨櫃航運的「市場扭曲狀况 」。

BIFA指出，近年海上航運業界有集中化的趨勢，十大貨櫃航運公司控制了全球85%的海上貨運能力。與25年前相比，前二十大航運業者亦只能控制五成運力。航運公司表面上是競爭對手，但它們大多組成共用貨船的聯盟，互相協調船期，共享船上的載貨空間。

彭博社指出，新冠疫情首次證明航運公司對全球貨運能力的控制。疫情爆發之初，它們即時協調削減運力，然後在需求強勁反彈時加大運力，提升運費。

由於航運聯盟控制了船舶、船期及貨櫃，並擁有強大定價能力，令託運者深感不滿。全球貨主論壇（Global Shippers Forum）負責人胡卡姆（James Hookham）稱，相信航運市場需要介入調查，以確保客戶不被剝削。

航運聯盟控制船舶船期貨櫃

世界航運評議會（World Shipping Council）負責人巴特勒（John Butler）表示，經濟重啟後，貨運需求比平時大，很多貨運問題其實是陸上運力不足所致。他解釋，業界結盟是為了提升海上航運效率。在疫情爆發前的20年間，業界在大部分時間運力充足，收費極低，營運模式從未發生結構性的轉變。

去年第三季，全球貨物貿易額達到破紀錄的5.6萬億美元，預期第四季貿易持續強勁。旺盛的需求嚴重影響供應鏈。貨運公司缺少司機，貨櫃堆積在美國主要港口無法迅速運走，滿載貨櫃的貨船卻在港口大排長龍，一時間航運問題成為全球焦點。

負責監管美國航運公司的聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission，FMC）前主席科爾德羅（Mario Cordero）表示，全球供應鏈瓶頸是多種因素的共同作用，預計港口擠塞將逐步紓緩。

FMC主席：加強追蹤潛在不法行為

去年9月，美國、歐盟和中國的監管機構舉行會議，認為迄今沒有證據顯示，貨櫃航運存在違反競爭的行為。不過美國白宮在11月批評航運業的整合行為，稱缺乏競爭導致美國企業受制於航運聯盟，呼籲FMC確保市場競爭。

FMC表示，已加強對航運聯盟的監控，加強追蹤潛在的不法行為，例如人為限制運力等。去年底，FMC針對台灣萬海航運（台：2615）被指向貨主收取不合理的貨櫃延滯費展開調查。FMC現任主席馬菲（Daniel Maffei）表示，除了這些措施以外，監管機構可做的事情不多，因為在現行的美國法律下，航運業者對反壟斷法享有豁免權。

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