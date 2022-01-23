映築首輪沽清 最快本周次輪銷售

映築在政府收緊防疫措施後開售，折實入場價621.2萬元起。項目分A、B組兩組進行銷售，其中A組買家必須選購2伙，而B組買家可選購1伙，但不多於2伙。

恒地：加推料有一成加價空間

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築在昨日早上約10時進行銷售，銷售10小時後，由集團推售的136伙全數售出。他指疫情下，買家要維持社交距離，整體銷售速度刻意減慢，速度為過去推售新盤時約三分之一。

他續稱，項目擬於短期內加推，將有一成的加價空間，預計項目呎價可達2.5萬元，最快在本周進行次輪銷售。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有一組家庭客連購3伙，屬高層相鄰單位，涉資約2300萬元。

項目中涉及「樓換樓計劃」單位，分別5樓A室、6樓A室，據悉，昨日尚未售出。

另有新盤貨尾亦有新一輪銷售，由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸揚海，昨日以價單形式發售123伙，計算最高20%折扣後，折實售價介乎1004.4萬至8662萬元，折實呎價31,387至6.1萬元。

揚海昨售出21伙 套現逾5.8億

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海昨日售出21伙，單日套現逾5.8億元，其中花園特色戶幾近沽清。揚海自去年9月首輪推售至今，合共沽出483伙，佔全盤600伙的80.5%，套現116.6億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組買家購入揚海兩伙。據悉，該組買家購入位於第1A座18樓A及B室，涉資逾1億元。

[香港地產]